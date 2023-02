Mari Palma mostra comentários ofensivos que recebeu de internautas após anunciar separação e Phelipe Siani se pronuncia

07/02/2023 | 15:10



Não é novidade que desilusão amorosa é uma fase complicada, contudo, pode ficar ainda mais difícil quando exposta na internet! Desde que Mari Palma anunciou que se separou de Phelipe Siane, após seis meses de casamento, a jornalista vem recebendo comentários ofensivos de internautas. Sendo assim, nesta terça-feira, dia 7, ela decidiu abrir o jogo e expor os hater.

Nas redes sociais, Palma publicou alguns prints de mensagens que diziam:

Deve ser uma tortura para um homem ter que conviver com uma merdinha mimadinha como você. Pobre PH [Phelipe Siane] ter que aguentar essa tortura. Seu pai, Mari, deve estar com vergonha do livro de criatura que você se tornou.

Na legenda, Mari rebateu:

Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou em um nível que eu preciso me posicionar porque agora estão usando meu pai. Que a corda sempre estoura para lado da mulher, não é novidade. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi me atacando, inventando coisas sobre mim, questionando questões tão íntimas como a minha sexualidade? Mas tudo bem, infelizmente estou acostumada, sou forte e aguento. Mas usar o nome do meu pai para me atingir não. Isso eu não vou aceitar. Não, meu pai não tem vergonha de mim. Pelo contrário: ele passou todos os anos da vida dele aqui nesse mundo dizendo o quanto ele sentia orgulho da mulher que eu estava me tornando. E não vai ser nenhuma mensagem anônima que vai me fazer esquecer disso. Então é aqui que eu coloco meu limite, galera: eu amo a conexão que eu tenho com cada um de vocês e agradeço todas as mensagens de carinho que felizmente também tenho recebido, mas existe uma parte da minha vida que é minha. Só minha. E eu realmente espero que vocês respeitem isso. Obrigada.

Phelipe Siani também se pronunciou e pediu respeito à ex-esposa:

Deixa eu desenrolar um fio importante aqui com vocês. Eu sou muito, muito grato mesmo por todo mundo que gosta do meu trabalho e me segue aqui, nas outras redes e na TV. Vocês são responsáveis por tudo que eu sou profissionalmente, sempre foram e sempre vão ser. Foi uma decisão conversada com calma, sem nenhum vilão ou vítima na história, a gente segue tendo muito amor um pelo outro. A Mari foi e está sendo respeitosa, carinhosa e merece só carinho e cuidado de todo mundo, de todos os lados. Por favor, repreendam quem não agir assim. Mas sejam respeitados até com os ignorantes. Eduquem. Como casal, a gente sempre lutou contra o ódio? Não é agora que ele vai vencer!