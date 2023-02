Tina atendeu o Big Fone e indicou Gabriel e Domitila para o paredão; veja tudo que rolou na madrugada do BBB23

05/02/2023 | 12:11



Noite agitada no BBB23! O tão temido Big Fone tocou pela primeira vez nesta edição e causou euforia entre os brothers. Tina atendeu o telefone e já teve que tomar decisões: indicar duas pessoas diretamente para o paredão. Os escolhidos da vez foram Gabriel Santana e Domitila.

O próximo paredão já começa a ser desenhado. Além da indicação de Gustavo, o líder da semana, e da votação da casa, Paula vai interferir nas escolhas de Tina. Isso porque a sister arrematou o poder coringa e poderá tirar um dos dois indicados.

Tina disse estar tranquila com a sua decisão, que apesar de tudo, faz parte do game.

Tô muito tranquila, mas sei que agora sou alvo e vou receber votos. É desconfortável, mas é o game.

Mas uma pessoa que está incomodando os participantes é Paula. A sister foi assunto no Quarto do Líder por ser, segundo os brothers, VTzeira. Key, Cezar, Fred Nicácio, Marvvila e Gustavo apontaram que Paula usa do ao vivo para querer se aparecer e falar besteiras.

Sabe onde ela perde um pouco a razão? Ela só quer usar o ao vivo e fala besteira. Pensa em você sentado com seu marido e seus filhos crianças assistindo ao BBB e ela falando p***a, car***o, filha da p**a. Pontuou o líder Gustavo.