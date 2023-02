Ciccillo Matarazzo. Memória coletiva. A Semana São Paulo 2023. A chuva de prata. Uma princesa em Utinga

Ademir Medici



Repercute a série sobre o aniversário paulistano, cada qual com a sua lembrança, destacando-se um nome, o deste senhor da ilustração

A sua nota (de Antonio de Andrade) sobre a chuva de prata do IV Centenário é o pretexto para esse alô. Você chama o “Baby” de Francisco Matarazzo Sobrinho, que na verdade é o Ciccillo Matarazzo, fundador do Museu de Arte Moderna e Bienal.



O “Baby” era Francisco Matarazzo Pignatari, conforme conferi no Google. Seria realmente um grande tema para os biógrafos brasileiros, que deixaram passar essa figura bastante peculiar e típica do Brasil no após guerra. José Armando Pereira da Silva, de São Paulo

OS TAKARA

Apreciei muito o seu texto, Andrade, sobre a comemoração do quarto centenário da fundação de São Paulo. Quantas atividades! Eu morava em Santo André, mas fiz questão de participar da missa na catedral superlotada. Não deu para eu entrar, tanta gente.



Mas, fiz questão de participar da santificação e da entrega das duas torres faltantes. A catedral começou a ser construída em 1916. Meus pais chegaram do Japão em 1917. Eles viram a construção de alicerces. E eu assisti à santificação da catedral em 1954. Alexandre Takara, de Santo André

TRIÂNGULOS

Adorei a lembrança da chuva de prata. ”Houve quem guardasse exemplares daqueles triângulos prateados, como lembrança”.

Eu, na época, também guardei. Já tinha até esquecido este episódio e, esquecido também, que eram triângulos. Roberto Pelosini, de São Bernardo

DÚVIDA

Meu pai guardou durante décadas um triângulo de alumínio que foi despejado sobre São Paulo. Sumiu. Uma dúvida: Francisco Matarazzo Sobrinho era conhecido como Baby Pignatari? Não me consta. Euclydes Rocco, de São Paulo

Muito boa a lembrança da chuva de prata. O ABC sempre presente nos principais momentos da cidade de São Paulo. Apenas uma observação: "Baby Pignatari" foi como ficou conhecido Francisco Matarazzo Pignatari, que era neto do velho conde Matarazzo. Já Francisco Matarazzo Sobrinho, que era sobrinho do conde e primo da mãe de "Baby", seu "quase-homônimo", era chamado de "Ciccillo Matarazzo". Sérgio Paz, do Memofut

CORREÇÃO

Os leitores estão corretos. Francisco Matarazzo Pignatari (Baby) era filho de Lydia Matarazzo Pignatari, por sua vez filha do Conde Francisco Matarazzo.

Antonio de Andrade

NOTA DA MEMÓRIA – O professor Andrade, que nos trouxe todas aquelas informações que ilustraram as pinturas de Cristiane Carbone, reproduzidas em fotos por Cecília Camargo, ambas de Mauá, oferece outras informações interessantes.



¦ Entrevistei moradores de Utinga que mencionam o fato de “Baby” e sua esposa, a famosa princesa e atriz do cinema internacional Ira de Fürstenberg, terem morado na Chácara Pignatari, em Utinga.



¦ Baby e Ira estiveram casados no período 1961 a 1964. Ele era famoso pela vida de playboy internacional, mas, igualmente, pela presença constante e ativa em seus empreendimentos, especialmente na Laminação Nacional de Metais sediada em Utinga e que herdou do pai aos 17 anos.



¦ Após o fim do casamento, Ira participou de vários filmes na Europa, mas nunca perdeu o contato com o Brasil. Em 1972 participou da novela "Na Idade do Lobo" na TV Tupi. Em 1978 estava no elenco do longa-metragem brasileiro "O amante de minha mulher" e em 1979 "Desejo Selvagem" dirigido por David Cardoso.



¦ Fica a dúvida: teria uma princesa morado em Utinga?

Fonte: blog Curiosidades de Ubatuba

MECENAS. Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sozinho, o Ciccillo Matarazzo (1898-1977): uma vida dedicada à indústria e às artes, incluindo-se a criação da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8302

MANCHETE – IPMF não atingirá Estados e Municípios. Decisão do governo federal retira principal resistência ao ajuste fiscal no Senado.

SÃO BERNARDO – Os vereadores, que já possuem sete assessores, poderão ganhar mais um. A oferta foi feita pelo prefeito Walter Demarchi.

A Câmara Municipal de São Bernardo concentra o maior número de assessores por gabinete entre os Legislativos do ABC. Em Santo André são cinco e, em São Caetano, dois.

DIADEMA – Convênio a ser assinado entre a Prefeitura e a Dersa prevê a construção de duas novas ligações com a Rodovia dos Imigrantes. Novos viadutos serão construídos nos quilômetros 14 e 21.

VIDA – Região recebe seu primeiro bebê de proveta, por iniciativa da Maternidade Neomater, de São Bernardo.

HOJE

¦ Dia do Perito Papiloscopista ou Datiloscopista. É o especialista que identifica pessoas pelas impressões digitais.

Em 5 de fevereiro de...

1873 - Nascia na Fazenda Oratório, hoje Parque Novo Oratório, em Santo André, Saladino Cardoso Franco, futuro prefeito e nome da estação ferroviária Santa Terezinha. Ocupou a Prefeitura do antigo Município de São Bernardo entre 1914 e 1930, quando foi deposto.

1903 – Da coluna “Notas e Informações” do Estadão (edição de 2-2-2003): corre há muitos dias que uma carroça da polícia anda pelas ruas da cidade a recolher, indistintamente, menores de ambos os sexos, que são conduzidos à Escola Correcional.

1938 - Classe empresarial da região reúne-se na sede do Corinthians de Santo André e decide fundar uma instituição que a representasse. Na semana seguinte, 13 de fevereiro, seria formalizada a Associação Comercial e Industrial de Santo André, a Acisa.

1968 - Herbert Richers, das versões cinematográficas da televisão brasileira, recepcionava em sua mansão, em Ribeirão Pires, os artistas da Família Trapo que iriam rodar um filme no local. Renata Fronzi, Otelo Zeloni, Neide Aparecida, Jô Soares e a menina Isabel Cristina Rusca, de Ribeirão Pires, integravam o elenco do filme.

1983 – Do Editorial do Diário: Imprensa livre sempre está a postos.

