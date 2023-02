Atlético de Madrid cede empate em casa contra vice-lanterna do Espanhol

04/02/2023 | 16:50



O Atlético de Madrid tropeçou em casa, neste sábado, e desperdiçou a chance de se aproximar da Real Sociedad na tabela do Campeonato Espanhol. Com o 1 a 1 diante do vice-lanterna Getafe, a equipe de Diego Simeone chegou aos 35 pontos e permaneceu na quarta colocação, ficando quatro atrás da Sociedad, que só joga pela 20ª rodada no domingo contra o Valladolid.

O líder é o Barcelona, com 50 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 45. Ambos completam a rodada no domingo. O Getafe soma 18 e está à frente somente do Elche (9).

O gol do Atlético teve um momento inusitado e só foi confirmado graças ao VAR. Aos 15 minutos do segundo tempo, Correa acertou um belo chute de dentro da área após rebote do goleiro Soria. A arbitragem em campo marcou impedimento, mas após checagem do VAR, o gol foi validado.

A demora na marcação do gol fez ser registrado algo inusitado. Com o gol sendo confirmado, os jogadores do Atlético correram para o banco de reservas para comemorar. Isso porque Correa já havia sido substituído no minuto seguinte ao acertar o gol do Getafe.

Aos 37, porém, o Getafe empatou em seu único chute certeiro a gol. Saúl colocou a mão na bola dentro da área: pênalti convertido por Unal no canto direito.

Na sequência, Carrasco, em rápido contra-ataque, partiu com a bola dominada no campo de defesa, entrou na área e chutou cruzado, mas para fora.

Também neste sábado, o lanterna Elche voltou a ganhar em uma das surpresas da rodada. Em casa, fez 3 a 1 no Villarreal (quinto colocado, com 31 pontos). Todos os três gols foram de Pere Milla Peña, sendo dois de pênalti. Gerard Moreno descontou para os visitantes.

Já Espanyol e Osasuna ficaram no 1 a 1. Braithwaite abriu o placar para os donos da casa, aos 14 da segunda etapa, e Budimir, aos 45, empatou. Aos 49, um jogador de cada lado foi expulso: Pierre-Gabriel, pelo Espanyol, e Ezzalzouli. O resultado fez o Espanyol chegar aos 21 pontos (14º) e o Osasuna, aos 29 (9º).