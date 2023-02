Brasil terá 704 mil casos de câncer nos próximos três anos

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



04/02/2023 | 08:21



No triênio 2023-2025 são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil, com 70% da incidência concentrada nas regiões Sul e Sudeste. Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer). No Grande ABC, entre 2019 e novembro do ano passado, foram contabilizados 16.501 dignósticos positivos.

Hoje é o Dia Mundial do Câncer, data estabelecida pela UICC (União Internacional para o Controle do Câncer), a maior e mais antiga organização internacional dedicada ao controle da doença, que reúne mais de mil organizações ligadas ao câncer em 160 países. A entidade tem como intenção principal a conscientização internacional no calendário global de saúde, propondo ações de educação, de conscientização e de diálogo com governos.

De acordo com a UICC, caso não sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre o câncer e desenvolver estratégias práticas para lidar com a doença, em 2025, devem ocorrer 6 milhões de mortes prematuras pela doença. A estimativa é de que, anualmente, 1,5 milhão de mortes por câncer poderiam ser evitadas com as medidas adequadas para atingir a meta “25 para 25” da OMA (Organização Mundial da Saúde), que visa reduzir os óbitos prematuros por doenças não transmissíveis em 25% até 2025.</CW> O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

LIVRO

Hoje será lançado o livro O Câncer de Mama e a Possibilidade de Intervenção Psicológica Breve, da psicóloga e professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Nirã dos Santos Valentim. A obra foi concebida a partir do acompanhamento de 17 mulheres em tratamento do câncer de mama no serviço de oncologia de São Caetano, entre 2011 e 2015. “É o fruto de minha tese de doutorado na USP (Universidade de São Paulo). Este livro aborda a importância e urgência da intervenção psicológica para mulheres com diagnóstico de câncer de mama e em tratamento oncológico. As perdas que são deflagradas nesse processo demonstram sofrimento psíquico que precisa ser ouvido e legitimado”, afirma a psicóloga, que em 2015 concluiu o doutorado.

Produzido pela Juruá Editora, o livro está à venda em versões física e digital e pode ser adquirido no no site www.jurua.com.br.