Paulo Serra assume cargo de tesoureiro nacional do PSDB

Pela primeira vez na história, um político do Grande ABC passa a fazer parte, como membro titular, da executiva nacional do PSDB. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), é o novo tesoureiro nacional do partido. A indicação partiu na última quinta-feira (1º) do presidente da legenda no País, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Além do prefeito andreense e do governador gaúcho, fazem parte da nova executiva nacional tucana Raquel Lyra e Eduardo Riedel como vice-presidentes; Paulo Abi-Ackel como secretário-geral e Pedro Cunha Lima como presidente do ITV (Instituto Teotônio Vilela), órgão de formação política do partido.

Para Paulo Serra, sua presença na cúpula do partido mostra a força política do Grande ABC. “Acredito que a escolha da executiva do PSDB por um prefeito de São Paulo, especialmente do Grande ABC, coloca a nossa região com um protagonismo político importante. A participação inédita na executiva nacional do PSDB é muito positiva. O Grande ABC já tem um protagonismo econômico, industrial e agora seguimos aumentando nossa participação política”, disse o prefeito. “Estou muito honrado com esse convite, esse desafio, e vamos fazer o melhor para levar o nome do Grande ABC para todo o Brasil”, completou.

Paulo Serra aproximou-se muito de Eduardo Leite durante a prévia do partido, em 2021, para escolha do candidato a presidente. O gaúcho foi derrotado por João Doria, mas saiu mais forte. Pouco depois de renunciar ao governo do Estado, Doria desistiu da disputa presidencial por falta de apoio político, enquanto que Eduardo Leite foi reeleito governador do Rio Grande do Sul na eleição de 2022. Desde então, Paulo virou o nome mais próximo do gaúcho entre as principais lideranças do PSDB.

O montante do fundo partidário de 2023 do PSDB, sob responsabilidade da tesouraria nacional, gira em torno de R$ 30 milhões. Em anos de eleição, a sigla também recebe o fundo eleitoral, quantidade que leva em conta o tamanho das bancadas no Congresso.

Na tarde de ontem, em reunião da executiva nacional, ficou definido o adiamento dos prazos das convenções municipais, estaduais e nacional. Pelo novo cronograma, serão realizados seminários e congressos entre os dias 1º de maio e 31 de julho; convenções zonais municipais entre 1º e 31 de agosto; convenções em municípios com mais de 500 mil eleitores entre 4 e 18 de setembro; convenções estaduais entre 2 e 29 de outubro; e a convenção nacional entre 18 e 30 de novembro.

Dessa forma, a atual formação nacional do partido seguirá pelo menos até o fim de novembro.

FEDERAÇÃO

Com a indicação de Eduardo Leite, Paulo passa a ser o segundo político de expressão da região a assumir a função de cuidar das finanças de um partido. O deputado federal Alex Manente (Cidadania) foi eleito para a tesouraria nacional da sigla em março do ano passado. PSDB e Cidadania decidiram realizar federação partidária no ano passado, o que inclui a eleição municipal de 2024.

“Fico muito feliz em ver o Paulo Serra assumir a tesouraria nacional do PSDB. É importante para o Grande ABC. Desejo sucesso e vamos trabalhar de maneira integrada na federação para fazer o melhor resultado possível nas próximas eleições municipais”, disse Alex Manente.