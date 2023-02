Vasco de Santo André vence o torneio disputado em Iguape

Pedro Lopes



03/02/2023



Tradicional equipe de base de futebol de Santo André, o Vasco da Gama FC sagrou-se campeão da Copa de Verão Sub-18, disputada em Iguape, no Interior. O título marca o retorno do time às competições realizadas fora do Grande ABC, após suspender participação devido à pandemia.

A equipe estava sem recursos para realizar viagens. Por conta disso, disputavam apenas campeonatos na região. A equipe comandada pelo técnico Nego ganhou todos os jogos. Na primeira partida venceu a Seleção de Pedro Toledo por 1 a 0, No segundo jogo, mais uma vitória pelo mesmo placar, desta vez contra o Águia Negra. No jogo da classificação, o time enfrentou a equipe do Fluminense do Paraguai e ganhou por 4 a 2.



O Vasco venceu a semifinal por 3 a 1 os donos da casa, a Seleção de Iguape. Na grande decisão o placar do jogo anterior novamente se repetiu, desta vez contra os Quilombolas. A equipe teve o técnico eleito o melhor da competição e, ainda, o artilheiro do torneio: Pedro Faria, com seis gols. João Simão, diretor da equipe, afirmou que o time Sub-18 tem sido preparado há um ano e meio, “ Tudo isso foi graças ao Projeto Raízes que a Secretaria de Esportes da cidade”, afirmou.