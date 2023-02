Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, é indiciado por abuso sexual contra menor de idade

02/02/2023 | 15:11



Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, havia sido acusado, em dezembro de 2022, de abusar sexualmente de uma jovem nos anos 1970. Inicialmente, o processo era anônimo, mas na última quarta-feira, dia 1º, de acordo com o Daily Mail, o cantor foi formalmente indiciado no processo que o acusa de abuso sexual contra uma menor de idade e também de ter coagido a vítima a fazer um aborto quando ele tinha 25 anos de idade, e ela 16.

Tyler, de 74 anos de idade, é acusado de agredir Julia Misley, de 65 anos de idade, durante três anos, dos seus 16 aos 19 anos. Nos documentos do tribunal estão partes da biografia de Tyler, em que ele cita o relacionamento com uma adolescente.

Fui dormir na casa dos pais dela por algumas noites e os pais dela se apaixonaram por mim, assinaram papéis para que eu tivesse a custódia, para que eu não fosse preso se a levasse para fora do estado.

Segundo a imprensa internacional, Misley alega que o músico usou da sua fama e status para manipular, explorar e abusar dela. A suposta vítima luta por uma indenização e um julgamento.