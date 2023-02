Police deixa Santo André e terá função no Governo do Estado

Da Redação



01/02/2023 | 06:03



Após 25 meses e atuação em diversas secretarias municipais, José Police Neto (PSD) deixa hoje a Prefeitura de Santo André. Ele pediu exoneração do cargo de superintentende da Unidade de Projetos Especiais para assumir, também hoje, a cadeira de vereador da Capital pela quinta vez. Police ficou na primeira suplência, na eleição de 2020, e herdou a vaga com a vitória de Felipe Becari (hoje no União Brasil) para deputado federal.



Mas a passagem de Police na Câmara Municipal também será rápida. Até sexta-feira, ele assumirá a função de subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, ligada à secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, comandada por Marcelo Cardinale Branco. O convite a Police partiu do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), a quem ele sempre foi ligado politicamente. “É a Pasta que cuida do desenvolvimento de 130 cidades distribuídas em nove regiões metropolitanas e o arranjo urbano de Franca, que concentram 85% da população e 90% do PIB do Estado. Vamos ajudar a pensar e desenvolver o futuro dessas cidades. O desafio é como compactar os espaços urbanos de forma sustentável”, contou Police.



“A função executiva te aproxima da população. Tenho muita gratidão pela oportunidade dada pelo prefejto Paulo Serra e por toda a equipe do governo ter me permitido atuar em funções extraordinárias, como cuidar do plano de metas inovador de Santo André, que bebeu da fonte do plano de governo dele, além de um planejamento de longo prazo chamado Santo André 500 anos, que projeta o município para o futuro”, disse Police, que chegou a Santo André no dia 1º de janeiro de 2021 e atuou na Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos por 15 meses, quando acumulou por 30 dias a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Saúde por nove meses, e, no último mês, a área de projetos especiais.



“Na saúde, assumi para ajudar a reorganizar o setor, a partir da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Fizemos ações importantes e pudemos inaugurar duas unidades de saúde, no Cruzado e no Jardim Alzira Franco e também entregamos uma das maiores unidades do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do Estado, além do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) da região central”, afirmou.



Na nova função no governo do Estado, responsável por ter contribuído, por exemplo, com elementos para a passagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos a Davos, Police garante que o conceito regional do Grande ABC será um exemplo a ser seguido e implementado em outros locais do Estado. “O Consórcio é um grande exemplo de organização metropolitana. Muitos projetos são copiados da região e a ideia é usar esse trabalho como modelo”, disse.