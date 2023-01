Corrupção em São Caetano

Da Redação



30/01/2023 | 06:15



Dois milhões e quatrocentos mil reais foram desviados da Fundação Anne Sullivan, ligada à Prefeitura de São Caetano, nos últimos 15 anos. O período coincide com as três primeiras administrações do atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB), cujo poder começou a ser exercido em 1º de janeiro de 2005. Reportagem publicada hoje no Diário mostra que um servidor público, Reginaldo José da Silva, manipulava as folhas de pagamento dos funcionários encaminhando parte dos valores a uma conta bancária específica. Denunciado à Justiça, o esquema está à espera de punição. Enquanto isso, a escola para alunos especiais mantida pela fundação está ameaçada de fechamento pelo governo.



Sim, a revelação do escândalo ocorre exatamente no momento em que o Palácio da Cerâmica está sendo duramente criticado pela comunidade por ter decidido fechar a escola de educação básica para alunos com deficiência mantida pela Fundação Anne Sullivan – insistindo, aliás, em medida que foi tentada pela administração pela primeira vez em 2014 e abandonada logo na sequência após pressão de familiares dos estudantes. Não se sabe se uma coisa tem a ver com a outra, porque nem Auricchio nem um de seus auxiliares se digna a vir a público explicar as razões. Se a situação já era bastante complicada, a tendência é que se torne ainda mais com a divulgação do desvio milionário.



Dois pontos chamam a atenção na história: o alto montante desviado de dinheiro público, fruto dos impostos pagos pelos contribuintes são-caetanenses, e o longo período de duração do esquema, uma década e meia! Por que um e outro não chamaram a atenção dos órgãos fiscalizadores da administração? É evidente que não se pode atribuir a Auricchio, ao menos por enquanto, culpa pelo desvio dos R$ 2,4 milhões, mas o prefeito tem a obrigação de vir a público rapidamente para explicar por que um esquema de corrupção de tamanha envergadura ocorreu bem debaixo de seus olhos, e por tanto tempo, sem que ele tivesse desconfiado de nada. A população merece respostas convincentes.