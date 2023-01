Juventus perde em casa para o Monza e se complica no Campeonato Italiano

29/01/2023 | 13:16



A Juventus decepcionou a sua torcida neste domingo ao sofrer uma inesperada derrota de 2 a 0 para o Monza, pelo Campeonato Italiano. O revés complicou a situação da equipe de Turim, que segue com apenas 23 pontos na classificação da competição. Os gols que decretaram a vitória dos visitantes foram marcados ainda no primeiro tempo. Ciurria e Dany Mota foram os artilheiros da partida. Com o triunfo, o Monza contabiliza agora 25 pontos.

Os dois times voltam a campo pela competição no outro final de semana. A Juventus visita o Suassuolo na terça-feira (dia 7). Antes, no sábado, o Monza enfrenta a Sampdoria jogando em seu estádio.

A Juventus foi surpreendida logo aos dez minutos com o gol de Gianluca Caprari após tabela com Pessina. O lance, porém, teve checagem do VAR que marcou impedimento na jogada. No entanto, o Monza voltou a aprontar e, aos 18 minutos, movimentou o placar. Patrick Ciurria recebeu bom passe e finalizou sem chance de defesa para o goleiro Szczesny: 1 a 0 .

Em busca do empate, a Juventus quase empatou em arremate de Gatti que a defesa salvou. A pressão seguiu intensa, mas o Monza armou um forte bloqueio à frente de sua área e conseguiu segurar a pequena vantagem.

E foi em uma bela assistência do lateral esquerdo brasileiro Carlos Augusto que os visitantes voltaram a marcar. Ele serviu a Dany Mota que entrou na área e finalizou na saída do goleiro: 2 a 0 aos 39 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo a Juventus bem que tentou pressionar o rival, mas parou na boa marcação do Monza, que congestionou o meio-campo e se fechou apostando nos contra-ataques em velocidade.

Sem inspiração ofensiva, a Juventus não conseguiu ameaçar o goleiro e quase levou o terceiro gol em escapada de Petagna pela esquerda. Na base do chutão, o time visitante segurou o resultado e volta para casa com mais três pontos na classificação.