General da reserva Petr Pavel vence eleições na República Tcheca

28/01/2023 | 14:40



O general da reserva Petr Pavel derrotou o bilionário populista Andrej Babis no segundo turno das eleições presidenciais da República Tcheca. Pavel, de 61 anos, vai suceder Milos Zeman no cargo, que não possui autoridade executiva, mas tem prestígio. Com 93% das cédulas apuradas pelo Escritório de Estatística Tcheco, Pavel teve 57,4% dos votos contra 42,6% de Babis.

Pavel e Andrej Babis, ex-primeiro-ministro, avançaram para um segundo turno porque nenhum dos oito candidatos iniciais obteve a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, realizado há duas semanas.

As pesquisas favoreceram Pavel, um candidato independente que ficou em primeiro lugar no primeiro turno. Três outros candidatos apoiaram Pavel antes da votação, que começou na sexta-feira, 27. Fonte: Associated Press.