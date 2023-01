Galã dentro e fora das novelas? Antonio Fagundes revela que nunca brigou com a esposa: - O romantismo é todo dia

28/01/2023 | 12:10



O amor está no ar! Antonio Fagundes e Alexandra Martins foram os convidados da vez do É de Casa, da TV Globo, deste sábado, dia 28. Durante a conversa, os pombinhos revelaram que nunca brigaram em 16 anos juntos, o ator ainda afirmou que tentam manter o clima de romance preservado:

- Não lembro de a gente discutindo. A gente não briga. O romantismo é todo dia, é o tratamento com carinho, não é quando você faz coisas excepcionais.

O casal se conheceu durante as gravações do seriado Carga Pesada, em que Fagundes interpretava Pedro, ao lado de Stênio Garcia, que fazia o Bino. A atriz fez uma participação no programa e, desde então, os dois estão juntos.

Fagundes também deu sua opinião sobre a fama de galã que o acompanhou por grande parte da carreira:

- Teve um período em que o galã era uma coisa ofensiva, mas nunca me impressionei com isso, porque não me considero o meu tipo de homem. Alain Delon, Marlon Brandon e Marcello Mastroianni, estes, sim.