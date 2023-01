Anitta causa reboliço na web ao aparecer simulando sexo oral em cena vazada de novo videoclipe

27/01/2023 | 08:10



Se a intenção de Anitta era fazer a temperatura subir, acredite, ela conseguiu! Na última quinta-feira, dia 26, a cantora deu o que falar na internet por conta de uma cena vazada das gravações do novo videoclipe. O motivo? A intérprete de Envolver apareceu simulando sexo oral em um homem.

Horas antes, a artista já tinha provocado nostalgia nos fãs ao publicar no Twitter um clique em que estava vestida com o top escrito Furacão 2000, dando a entender que referenciaria o funk dos anos 1990. Contudo, apesar do cuidado para que nenhum detalhe da produção vazasse, o vídeo com cenas calientes de Anitta filmando o novo trabalho na comunidade da Tijuquinha, no Rio de Janeiro, circulou pela web.

Nas imagens, ela apareceu ajoelhada em um beco simulando sexo oral no homem que estava com a bermuda abaixada enquanto a equipe capturava vários ângulos do momento íntimo. Logo depois que o vídeo foi visto por milhares de internautas, de acordo com o colunista Lucas Pasin, a equipe da cantora apenas explicou:

Trata-se de uma cena do projeto.