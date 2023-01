São Paulo em festa... ...faz uma ponte com Mauá. No DGABC-TV... ...traços modernos das duas cidades.

Ademir Medici

São as duas moças da foto no estúdio do DGABC-TV, as professoras Cristiane Carbone e Cecília Camargo. Cristiane, artista plástica, Cecília, curadora da Pinacoteca Municipal de Mauá.

É o segundo ano que Cristiane faz exposição na Praça da Sé. Mas ela participa dos aniversários da Capital desde 2004, quando criou a exposição “Tributo a São Paulo”, apresentada em espaços como a Câmara Federal e Senado.

“Foi uma exposição de preservação, uma homenagem a São Paulo, não tinha obras que relembrassem o passado. Era só o presente”, conta Cristiane no programa “Memória na TV”.

A obra de Cristiane hoje é completa. Ela pinta o atual, mas oferece uma nova leitura do passado, recorrendo aos registros fotográficos de nomes como Militão Augusto de Azevedo, o que fotografou São Paulo na segunda metade do século XIX.

Já Cecília Camargo, como fotógrafa e curadora da Pinacoteca de Mauá, participa do cotidiano da amiga: “Acompanhar essa obra surgindo dá um outro significado. Gosto muito de observar o processo, o cuidado da Cristiane. É prazeroso ver a atenção dela. Vê-la pintando ‘in loco’, sentir a reação das pessoas, observar o quanto as pessoas são sensíveis à arte e o quanto elas ficam felizes de poder ter esse contato com a artista”.

Cristiane pinta, Cecília reproduz fotograficamente os quadros. E as duas passam a dividir com você, prezado leitor, uma obra coletiva.

NO AR

O vídeo com as entrevistas de Cristiane Carbone e Cecília Camargo estão no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

PARCERIA. Cecília e Cristiane: a construção da memória passa pela arte e fotografia

DE SÃO PAULO A MAUÁ. O Museu Paulista no Ipiranga, a Praça 22 de Novembro no Centro de Mauá: imagens quase atuais, já que a revolução urbana a tudo altera da noite para o dia

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 24 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8292

MANCHETE – Nova ministra do Planejamento (Yeda Crusius) condena alta taxa de juros.

POLÍTICA – Campanha para o plebiscito começa a movimentar políticos do Grande ABC.

Parlamentarismo era o preferido de 44% dos políticos ouvidos pelo Diário.

Plebiscito estava marcado para 21 de abril de 1993.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariantes do dia: Carazinho (RS), Guaribas, São João da Varjota e Sebastião Leal (PI), Portel (PA) e Urucurituba (AM).

HOJE

Dia da Previdência Social, Instituição do Casamento Civil no Brasil, em 1890 e Dia Nacional dos Aposentados.

SANTOS DO DIA

Feliciano da Úmbria

Francisco de Sales, padroeiro dos escritores e dos jornalistas

Em 24 de janeiro de...

1953 – Estadão iniciava uma série de artigos elogiosos ao filme “O Cangaceiro”, da Cinematográfica Vera Cruz, lançado naquele mês.

“É indiscutível e inegável a importância de “O Cangaceiro”, o esforço que ele testemunha nessa linha de afirmação moderna do nosso cinema, de que “Caiçara”, “Terra é Sempre Terra”, “Tico-Tico no Fubá” e “Simão, o Caolho”, representam os passos mais significativos”, diz o artigo.

“Já é um cinema que se põe de pé, com coragem e altivez”, acentua o articulista.

MARISA PRADO. No alto da página do Estadão de 1953, há 70 anos exatos, a foto da artista são-bernardense, nossa estrela maior

Termina a greve de três dias de 1.800 funcionários da Cerâmica São Caetano.

Em assembleia dirigida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo André e São Caetano, a categoria resolveu aceitar a proposta inicial da fábrica: reajuste em fevereiro (de 1953). O índice de aumento estava em estudo.

Aberta na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, uma exposição da imprensa sindical.

1963 – Notícias publicadas pelo News Seller, antecessor do Diário, em 14 de fevereiro:

Aumentada a capacidade de atendimento do Hospital Municipal de Santo André.

Quatro pugilistas da Pirelli defenderão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos: Rubens Alves de Oliveira (Rubão), Edson Jorge, Pedro Dias e Rubens Vasconcelos.

Leda Mascarenhas, uma nova cantora andreense que desponta.

1983 – Gilson Menezes, prefeito eleito de Diadema, discute formação de conselhos populares. O primeiro deveria ser instalado em Eldorado.

Banco Noroeste inaugura videotexto.