Após Alec Baldwin ser indiciado pela morte de Halyna Hutchins, esposa do ator surge com aparência abalada

20/01/2023 | 11:11



Como você viu, Alec Baldwin será acusado de homicídio involuntário, parecido ao homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem do filme Rust, em 2021. Após saírem as notícias de que o marido pode pegar cinco anos de prisão, Hilaria Baldwin foi vista com aparência abalada.

Acompanhada dos filhos, a instrutora de ioga estava usando um moletom bege com a palavra humano bordada na frente. Segundo informações do The New York Post, ela manteve um olhar solene e determinado enquanto passava pelos fotógrafos.

Na última quinta-feira, dia 19, o Mickey Rourke saiu em defesa de Alec Baldwin ao fazer uma publicação no Instagram afirmando que ele não deveria estar enfrentando as acusações, pois um ator não tem conhecimento de armas.

Normalmente, nunca coloco meus dois centavos sobre o que acontece no set de filmagem de alguém. É uma tragédia terrível o que aconteceu com a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Mas de jeito nenhum o ator Alec Baldwin deve ser acusado de qualquer negligência. A maioria dos atores não sabe nada sobre armas, especialmente se não cresceram perto delas. Alec não trouxe a arma para o set de sua casa ou de seu carro, quando armas estão envolvidas em um set de filmagem, as armas devem ser manuseadas apenas pela armadura de arma. Em alguns casos, o primeiro AD pode passar uma arma para um ator, mas na maioria das vezes a arma é entregue ao ator diretamente pela armadura da arma. Existe o que o trabalho da armadura está no set. Ter um especialista em qualquer tipo de arma perigosa. O ator então tem a opção de disparar a arma para si mesmo para verificar novamente. De jeito nenhum Alec Baldwin deve ser culpado por esta infeliz tragédia. Porque os poderes de carregar Baldwin com essa responsabilidade estão terrivelmente errados. Tenho certeza de que Alec já está sofrendo o suficiente com o que aconteceu. Mas culpá-lo é terrivelmente errado. Com minhas mais profundas condolências a Halyna Hutchins, à sua família e amigos.