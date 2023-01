Anitta e Filipe Ret estariam vivendo affair e até deram fugidinha de festa

20/01/2023 | 11:10



Será que finalmente veio aí? Anitta e Filipe Ret já lançaram música juntos e surpreenderam pela forte química que compartilham quando estão nos palcos. Segundo informações do jornal Extra, as pessoas que torciam pela formação do casal podem ficar felizes porque eles supostamente estariam vivendo um affair.

O veículo informa que eles deram uma fugidinha de um after promovido pela cantora na cobertura de um hotel após o primeiro show dos Ensaios da Anitta, do qual o rapper foi um dos convidados. Os dois teriam trocado muitos olhares e palavras no pé do ouvido ao longo da festa, deixando transparecer um clima.

A poderosa teria então pedido aos seguranças que levassem Filipe a um dos quartos do sétimo andar e não demorou a descer para se encontrar com ele. Após permanecerem por um tempo no quarto, Anitta teria voltado para a festa, mas Ret não.

Enquanto estavam no palco do ensaio, fãs pediram que se beijassem e, sem conceder o pedido, a cantora respondeu:

- Vocês acham que vamos fazer isso aqui na frente das pessoas?