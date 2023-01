GCM prende homem que furtou ‘formas de coração’

Da Redação



Agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano prenderam na noite da última terça-feira (17), um homem que havia furtado um estabelecimento comercial na região Central de São Caetano. O acusado, que assumiu o crime, estava com formas no formato de “coração” e outros utensílios de cozinha.

De acordo com a GCM, por volta das 22h, os patrulheiros da equipe Romu (Rondas Municipais) realizava patrulhamento preventivo quando viram o homem de 30 anos transportando um botijão de gás enrolado em uma toalha e várias sacolas. Quando viu a viatura da GCM, o homem demonstrou nervosismo, o que bastou para abordagem. Aos guardas, ele confessou que havia furtado um comércio no Centro e foi reconhecido pelo responsável do estabelecimento, que compareceu à delegacia. Vários utensílios de cozinha industrial de alumínio e o botijão de gás foram entregues ao proprietário.