Ator de Dexter e Smallville, Julian Sands está desaparecido

19/01/2023 | 07:11



A família e os amigos do ator inglês Julian Sands, de 65 anos de idade, estão bastante apreensivos. Isso porque o artista, mais conhecido por atuar em séries como Dexter e Smallville, foi dado como desaparecido. De acordo com informações do jornal Daily Mail, Julian saiu para fazer uma caminhada pelas montanhas no sul da Califórnia, na Flórida, Estados Unidos, e não voltou mais.

Um porta-voz do Departamento de Xerife-Coroner do Condado de San Bernardino confirmou o ocorrido na última quarta-feira, dia 18, dizendo que Sands está desaparecido desde a noite de sexta-feira, dia 13. Onde Sands foi caminhar está entre algumas das regiões da Califórnia que têm sido fortemente atingidas por fortes chuvas nas últimas semanas. O ator tem sido alvo de buscas por terra e também pelo ar, com auxílio de helicópteros e drones.

Que o caso se resolva o quanto antes!