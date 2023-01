Sofia Starling, ex de André Marques, é escolhida para regravar cenas de Rafa Kalimann com José Loreto em Vai na Fé

18/01/2023 | 16:10



Após a notícia do fim do namoro de Rafa Kalimann e José Loreto se tornar pública, outra questão envolvendo o ex-casal acabou virando alvo de polêmica na web: as cenas que eles gravaram juntos para a novela Vai na Fé.

O problema todo começou quando a TV Globo anunciou que as filmagens feitas por Kalimann não iriam pra novela. Nem precisa adiantar que muita gente imaginou que fosse pelo fim do namoro, né? Mas, segundo informações oficiais do site da trama, o motivo para a ex-BBB ter ficado de fora foi devido a falta de registro profissional de atriz.

Com essa decisão tomada, a atriz Sofia Starling, que já trabalhou em Malhação e foi namorada do apresentador André Marques, irá regravar as cenas feitas por Rafa em dezembro de 2022. Na história, ela irá interpretar uma ex-BBB que participará de uma armação contra o cantor pop Lui Lorenzo, interpretado por José Loreto.