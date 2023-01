Jornal divulga prováveis datas dos shows do RBD no Brasil

18/01/2023 | 14:11



Os fãs de RBD podem voltar a sobreviver sem ser por pura ansiedade! Nesta quarta-feira (18), as prováveis datas dos shows da banda no Brasil foram divulgadas pelo jornal Metrópoles.

As cidades escolhidas para o retorno do RBD ao país depois de tantos anos foram São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o jornal, as apresentações acontecerão em novembro de 2023, no dia 17, na terra da garoa, com a possibilidade de um show extra no dia 18; já no Rio os fãs podem separar o dia 19.

Além disso, também foi divulgado o possível preço do ingresso na pista premium. Segundo as informações do veículo, o valor seria de 850 reais a inteira e aproximadamente 450 reais na meia entrada com as taxas. Lembrando que todas as informações serão anunciadas pelo RBD na próxima quinta-feira, dia 19, por meio de uma ação. E aí, já tirou o uniforme da Elite Way School do armário?