São Bernardo quer manter a liderança do Grupo D

18/01/2023 | 10:27



O São Bernardo FC enfrenta o Red Bull Bragantino hoje, pela segunda rodada do Paulistão. A partida será às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, e marca a estreia do Tigre em casa, junto de sua torcida.

O Tigre é o líder do Grupo D, com três pontos. Logo atrás vem o rival Santo André, com a mesma pontuação, seguido de Palmeiras, com um ponto, Portuguesa ainda não pontuou na competição.

Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, diz que será mais um jogo difícil. A partida marca também a estreia dos novos reforços no Primeiro de Maio. Chrystian Barletta, que chegou nesta temporada e já balançou as redes contra o Inter de Limeira.