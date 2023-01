Selena Gomez estaria saindo com o músico Andrew Taggart, do The Chainsmokers

17/01/2023 | 14:10



Depois de ter se relacionado com Justin Bieber e The Weeknd, Selena Gomez estaria conhecendo melhor Andrew Taggart, músico do grupo The Chainsmokers, de acordo com informações do site US Weekly. Fontes próximas aos artistas contaram ao jornal que os músicos estão saindo normalmente, sem tentar esconder o affair:

Eles não estão tentando esconder seu romance se esgueirando em clubes exclusivos para membros.

As fontes também revelaram que Selena é muito carinhosa com Andrew e que eles adoram passar tempo juntos, aproveitando o momento para ir a boliches e cinemas.

Selena Gomez também está focada no amor próprio...

Após aparecer no tapete vermelho do Globo de Ouro 2023, premiação que aconteceu na última terça-feira, dia 10, Selena Gomez recebeu muitas críticas sobre seu corpo. A cantora usou suas redes sociais para rebater os comentários:

- Estou um pouco grande agora porque me diverti durante as férias.

No vídeo, ela apareceu ao lado de sua irmã mais nova, Gracie Teefey, que apoiou Selena dizendo que ela estava totalmente certa.