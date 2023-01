Na estreia do BBB23, Lexa levanta torcida para MC Guimê e revela nervosismo

17/01/2023 | 00:10



Lexa está com o coração apertado de ver o seu amado no BBB23. Nesta segunda-feira, dia 16, noite de estreia do programa, a cantora revelou que já quebrou duas unhas da mão enquanto torcia por MC Guimê no reality.

Nos Stories, ela desabafou:

- Olha marido, o dia que você assistir esse vídeo. Eu quebrei já duas unhas. Olha gente essa situação, é de nervoso, é de loucura. Eu não sei explicar o que eu to sentindo, eu não sei explicar.

Já no Feed, ela postou um clique fofinho com o marido e escreveu:

Vai e brilha. Tô ansiosa! Tô animada! Tô emotiva e com frio na barriga, um misto de sentimentos. Eu te amo tanto que aperta.. Brilha meu marido, você nasceu pra vencer!

Fofos, né?