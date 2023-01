Preta Gil começa tratamento contra o câncer e recebe apoio de Bela Gil: Te amo gigante

16/01/2023 | 14:11



Após anunciar o diagnóstico de câncer no intestino, Preta Gil publicou um vídeo contando sobre o início do tratamento de câncer, nesta segunda-feira, dia 16. Além disso, a cantora agradeceu as mensagens de carinho dos fãs.

Preta, que recebeu bastante apoio, teve uma mensagem cheia de carinho de sua irmã, Bela Gil, publicada no Instagram:

Pretinha, hoje você começa o seu tratamento. Agora de longe, estou com todo o meu pensamento e o meu coração emanando boas energias e as maiores vibrações pra você. Poucas coisas ou pessoas me alegram como você nessa vida, e esse seu dom para alegria vai te guiar e apoiar nesse processo junto com a sua fé na nossa mamãe Oxum e Nossa Senhora Aparecida; os avanços da ciência; a competência dos seus médicos; a consciência na alimentação; o amor dos seus; e todxs que te querem bem. Te amo gigante.

Simony também oferece apoio

A ex-Balão Mágico, que também teve sua própria luta contra o câncer, contou ao Fantástico, no último domingo, dia 15, que ligou para Preta Gil. Na conversa, Simony se mostrou aberta para ajudar a amiga:

- Só disse para ela assim: Se você quiser chorar, perguntar ou qualquer coisa, eu me coloco à disposição. Eu recebi isso de muitas pessoas. Nessa fase, a gente precisa muito de amor.

Lembrando que recentemente Simony comemorou o término de seu tratamento contra o câncer, descoberto em agosto de 2022.