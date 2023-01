Após Shakira lançar música, namorada de Gerard Piqué estaria com medo: Se sente perseguida, mesmo que não tenha culpa

16/01/2023 | 12:10



Shakira abalou o mundo após lançar uma música direcionada o ex-marido, Gerard Piqué, e ainda deixar a canção tocando em looping em sua casa com uma boneca de bruxa na varanda virada para a casa da ex-sogra. Segundo informações do jornal El Tiempo, a namorada do jogador de futebol estaria evitando sair de casa para não sofrer perseguição.

O jornalista espanhol Miguel Blazquez, setorista do Barcelona, afirmou que Clara Chía se sente perseguida, mesmo que não tenha culpa na separação do casal. Além disso, a moça teria mudado a própria rotina devido ao medo de ser abordada na rua.

Há diversos fotógrafos e paparazzi perseguindo Clara a toda hora. Ela parou de ir para a sede da Kosmos, empresa de Piqué. Entende-se que ela está trabalhando apenas em casa, disse o repórter.