Anitta se inspira em revolucionária brasileira para montar look em show

16/01/2023 | 08:10



Eu ouvi linda? Anitta está dando um verdadeiro show, não só nos palcos dos Ensaios de Anitta, como também na hora de escolher os looks para esse grande projeto de sua carreira. A cantora está contando com a ajuda da estilista e designer Clara Lima para homenagear mulheres que marcaram a história. Até o momento, ela já montou outfits inspirados na bailarina italiana Marietta Baderna e na personagem brasileira Tieta do Agreste, da obra de Jorge Amado.

No último domingo, dia 15, a homenageada da vez foi a revolucionária brasileira Anita Garibaldi. A roupa usada como base foi retirada de uma pintura da figura histórica feita pelo artista Johann Moritz Rugenda, em 1846, e nomeada Alegoria da Revolução.

Claro que para deixar tudo com a cara de Anitta, Clara teve que pensar em um jeito mais sexy e ousado. O look para o show conta com muito brilho, uma calça cheia de recortes e que ainda conta com uma marca registrada da cantora - o bumbum de fora.

Arrasou, né?