Água Santa perde em casa para a Ferroviária na estreia do Paulistão

Da Redação



15/01/2023 | 16:18



O Água Santa perdeu em casa para a Ferroviária pelo placar de 3 a 1, em jogo que marcou a estreia da equipe no Campeonato Paulista 2023.

Os donos da casa até saíram na frente do placar, com gol do zagueiro Didi, aos 23 minutos do segundo tempo, mas sofreram a virada. Os três gols da Ferrinha foram marcados pelo atacante John Kennedy, sendo o primeiro aos 38 da etapa final, o segundo aos 41 e o terceiro aos 53, já nos acréscimos.

Jogando em casa, o Água Santa tomou a iniciativa e criou a primeira oportunidade logo no começo, em chute de Bruno Xavier, defendido pelo goleiro Saulo. Após ficar no campo defensivo, a Ferroviária conseguiu respirar e respondeu com Pablo, que chutou por cima, mas com perigo.

No segundo tempo, o Netuno seguiu com as jogadas mais perigosas e abriu o placar aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Didi se posicionou bem e cabeceou firme para marcar. Patrick Allan levou perigo e quase ampliou pouco depois.

A principal esperança da Ferroviária era John Kennedy, que estava bem na partida e assustou em duas finalizações. Até que aos 38 minutos ele deixou tudo igual. Após mal recuo, o jogador ganhou de Didi na corrida e tocou na saída do goleiro. Três minutos depois, a virada veio, novamente com John Kennedy. Após contra-ataque veloz, ele tirou do goleiro e chutou cruzado. Ainda deu tempo para o lateral esquerdo Rhuan, do Água Santa, ser expulso.

Com um a menos, o Água Santa sofreu o terceiro gol, aos 53 minutos, novamente com John Kennedy, que fez jogada em velocidade pela direita, cortou para o meio e tocou na saída do goleiro para fechar o placar. Antes do fim do jogo, o zagueiro e capitão do Netuno, Rodrigo Sam, também foi expulso.

O Água Santa volta a campo na próxima quarta-feira, 18, às 19h30, quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.