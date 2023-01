Luka, do single Tô Nem Aí, rebate comentários de que estaria na pior

14/01/2023 | 12:11



De mãos atadas, de pés descalços... Se você é dos anos 90 sem sombra de dúvida vai lembrar do hit Tô Nem Ai, cantado por Luka. Depois de tantos anos fora da mídia, a artista resolveu ir até as suas redes sociais desabafar ao ler um comentário de que estaria na pior.

Vale lembrar que Luka está no auge dos seus 43 anos de idade e atualmente deixou o Brasil para morar com a família nos Estados Unidos. Na publicação, a cantora reclamou do fato das pessoas acharem que ela não estaria bem financeiramente por não estar mais aparecendo tanto na mídia.

Eu queria muito entender esse comportamento dos brasileiros. Falo por mim e por toda classe artística. Tenho colegas de profissão que estão completando 30 anos de uma carreira linda, sólida e a vida inteira escutamos isso: fulando tá fu***a, i. Não é por que não estamos todo o domingo na TV que deixamos de cantar, de fazer shows, parcerias, campanhas publicitárias, etc.. Nossas músicas estão em milhares de playlists que vocês ouvem diariamente, e nós, compositores, recebemos por isso. (...) Sou simples como pessoa, mas as pessoas confundem humildade com pobreza. Não gosto de ter que ficar falando tudo o que eu já fiz ou quanto eu faturo. Mas às vezes é preciso situar o povo.

Ainda em seu desabafo, Luka fala sobre as críticas feitas por internautas à aparência de ídolos como Xuxa Meneghel e Ronaldo Fenômeno, e ainda comparou o povo brasileiro com o latino.

Ouvi dizer tanta coisa de tantos artistas, atletas e pessoas que de alguma forma se destacaram e representaram nosso país no Brasil e no mundo, que chego a pensar que o povo brasileiro sofre de um recalque cultural. Morando aqui nos EUA, convivo com o povo latino e vejo que eles se defendem, se chamam de hermanos e exaltam uns aos outros. (...). Então, não se preocupem. Estamos bem. Mas se ainda assim estiverem muito preocupados com a nossa vida financeira, façam um pix. A classe artística agradece.