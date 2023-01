João Guilherme estaria escalado para gravar nova série

14/01/2023 | 10:10



Você já deve saber que apesar da fama de ser mulherengo, João Guilherme também é super talentoso - até porque o filho de Leonardo tem uma veia artística gigantes - ele canta, atua, faz campanhas de publicidade como modelo e nas horas vagas ainda consegue ser influenciador.

A parte mais interessante e recente de tudo isso é que foi divulgado por meio de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, de que vamos ter o jovem em uma nova série. Pois é, João Guilherme vai começar a gravar um seriado dramático da HBO Max.

Segundo informações da colunista, o artista vai interpretar um dos protagonistas - que nada mais é do que um jovem com temperamento explosivo, que enfrenta problemas com o pai que vai ser vivido por Marcello Antony.