Após cortes, CVC planeja fechamento de lojas próprias

Da Redação



14/01/2023 | 09:35



Após as demissões anunciadas nesta semana, a CVC – empresa de turismo com sede em Santo André – já planeja iniciar o fechamento de lojas próprias da rede. A expectativa da companhia é manter as suas operações somente com as unidades franqueadas. A medida faz parte de uma reestruturação interna para se readequar à atual situação do mercado.

Procurada, a CVC negou o encerramento das unidades mantidas pela própria empresa. No entanto, fontes consultadas pelo Diário destacam que o fechamento será gradativo. Na Região Nordeste, por exemplo, todas as filiais próprias devem ser desativadas pela operadora.

Ainda segundo apurado pelo Diário, a crise pode atingir também as unidades franqueadas. Consequentemente, o grupo também perderia mais lojas com a marca. Um exemplo disso é um franqueado do Nordeste, que não vai renovar contrato com a CVC. Com isso, suas lojas também deixarão de usar a bandeira da operadora.

“Dezembro e janeiro são meses em que se inicia a temporada de renovação de contratos (de franquia). Muitos não vão continuar com a CVC”, relatou um franqueado que pediu para não ter a identidade revelada. Ele decidiu não dar continuidade com a franquia, devido aos altos custos exigidos pela empresa.

O prenúncio chega logo após a CVC demitir 100 funcionários. A empresa alegou a necessidade de uma “integração de negócios com as aquisições de empresas”.

No anúncio, a companhia informou que as dispensas fazem parte de “ajustes pontuais em sua estrutura.” Depois dos cortes, o Diário apurou que o número de dispensas poderia ser ainda maior. O motivo seria por conta de uma previsão de cenário ruim no setor para 2023.

POSIÇÃO DA CVC

A empresa informou que tem feito investimentos nos franqueados e isso não significa o fechamento de lojas próprias. Além disso, a expectativa é de abertura de novas unidades da CVC.

A companhia reiterou que a medida faz parte de um plano de investimentos iniciado em janeiro do ano passado, avaliado em R$ 45 milhões. E a reestruturação está direcionada ao “trade e dos franqueados, com a retomada do varejo.”

Em relação aos cortes ocorridos na loja própria no Shopping Grand Plaza noticiado pelo Diário na edição de anteontem, a CVC ressaltou que houve uma alteração na gerência, com a substituição de uma profissional que já estava aposentada por outra promovida pela empresa dentro de seus quadros. Essa iniciativa descarta a “previsão ruim do cenário”, contestou a CVC.