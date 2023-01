Namorada de Gerard Piqué publica vídeo dançando e internautas apontam indireta

13/01/2023 | 16:11



O clima está só piorando! Depois de descobrir a traição de Gerard Piqué, Shakira decidiu entrar com um pedido de divórcio e se separar de vez do ex-jogador. Porém, desde o pedido de separação, a cantora vem descobrindo novas informações sobre o suposto relacionamento dele com Clara Chia durante o casamento que mantinham.

Como uma boa cantora e compositora, a dona do hit Waka Waka decidiu desabafar sobre o assunto com o mundo inteiro através de uma música. Intitulada Loba, a canção teria diversas indiretas para Gerard Piqué e para Clara Chia, o que não deixou a estudante nada feliz.

Através de suas redes, a gata atual do bonitão decidiu alfinetar Shakira de volta e publicou um vídeo dançando. Apesar de não ser possível escutar claramente qual música a estudante está ouvindo, muitos internautas acreditam que é Loba. Será que Clara Chia está tentando mostrar que não está nem aí para as indiretas da cantora?