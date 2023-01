Jovem é preso tentando retirar remédios com receita falsa no CAPS AD em São Caetano

Da Redação



12/01/2023 | 17:36



Um homem de 18 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) nesta semana enquanto tentava retirar medicamentos controlados no CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) Zoraide Maria Rampasso, no Bairro Mauá, em São Caetano. Ele estava com uma receita médica falsa.

Após receber informações da Cecom (Central de Comunicações), a ROMU (Rondas Municipais) seguiu para o CAPS AD e localizou o homem. Na abordagem foram localizadas outras receitas falsas com o rapaz, que confessou tê-las comprado pela internet. Segundo a prefeitura, os farmacêuticos são treinados para identificarem possíveis receitas falsas e os consequentes perigos causados pela ingestão de medicamentos sem acompanhamento médico.

O homem, que já possuía antecedentes criminais por venda de medicamentos em outro município, foi conduzido à Delegacia Sede, onde foi preso e permaneceu à disposição da Justiça pelo uso de documento falso.