Hugh Jackman nega uso de esteroides para reviver Wolverine em Deadpool 3

12/01/2023 | 10:10



Hugh Jackman vai reviver um de seus personagens mais marcantes, o Wolverine, em Deadpool 3, previsto para estrear em 2024. O ator já revelou que ficou relutante sobre a volta do super-herói, mas decidiu dar uma chance aos roteiristas que estão explorando o mundo do multiverso.

Vale lembrar que o mutante morreu em Logan, filme lançado em 2017, e Jackman estava feliz com a conclusão das aventuras desta forma, porém foi convencido a atuar ao lado de Ryan Reynolds. Para voltar ao papel, o ator de 54 anos de idade precisou retomar seus treinos físicos pesados para recuperar o corpo extremamente musculoso e definido do herói.

O que chamou a atenção do público foi que o artista entrou em forma mais rápido do que o esperado. Ele teria levado apenas seis meses para definir os músculos.

- Aprendi que leva tempo. Então, temos seis meses até quando começarmos a filmar. E não estarei fazendo nenhum outro trabalho. Vou estar com minha família e treinar. Esse vai ser o meu trabalho por seis meses, afirmou Hugh.

Na internet, o público não acreditou muito na afirmação do ator e passou a acusá-lo de ter usado esteroides, os hormônios reesposáveis pelo controle metabólico para acelerar o processo de recuperação do corpo. Em entrevista à Variety, o ator negou as acusações:

- Não, eu amo meu trabalho. E eu amo Wolverine. Tenho que ter cuidado com o que digo aqui, mas me disseram de forma anedótica quais são os efeitos colaterais disso. E eu fiquei tipo: Eu não amo tanto isso. Então não, eu apenas fiz da maneira antiga, comi mais frangos.