São Caetano abre edital para artistas se apresentarem no Carnaval

Da Redação



11/01/2023 | 13:16



Estão abertas, até o dia 30 de janeiro, as inscrições para interessados em oferecer oficinas artísticas, apresentações musicais e intervenções que poderão compor a programação do Carnaval 2023, em São Caetano. As festividades irão acontecer nos dias dias 19, 20 e 21 de fevereiro.

As propostas devem ter compatibilidade com os espaços disponibilizados pela Prefeitura para uso dos interessados: Rua de Lazer da Avenida Presidente Kennedy e Espaço Verde Chico Mendes. Além disso, os projetos devem atender especificamente à temática do Carnaval e suas manifestações culturais.

As inscrições são gratuitas e on-line. Conforme informado pelo Paço, o proponente deve ter cadastro no portal da Prefeitura, endereço em que poderá ser feita a inscrição. É necessário que o interessado seja Pessoa Física ou Jurídica, com atuação na área cultural.

O edital de chamamento público, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, está disponível por meio dos links: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult e cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br. Para mais informações, basta ligar para o telefone 4233-8910.