Juliette revela que já propôs poligamia a ex-parceiros: - Queria experimentar

11/01/2023 | 13:10



Juliette é um fenômeno e sempre dá o que falar. E em sua participação no Saia Justa Verão 2023 que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 11, ela vai abordar um assunto ainda polêmico para muitas pessoas: o poliamor.

De acordo com a página oficial do programa da GNT, os apresentadores e a convidada vão debater essas maneiras diferentes de se relacionar: poliamor e poligamia. Assim, Juliette opina sobre o tema, revelando que já propôs a poligamia a ex-parceiros. No entanto, não obteve sucesso:

- Nunca aceitaram. Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver [a poligamia].

