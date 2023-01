Início do governo anima setor de veículos elétricos

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



10/01/2023 | 08:59



O início do novo governo federal anima o setor de veículos elétricos. Principalmente pela recriação do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), Adalberto Maluf, se entusiasmou com o discurso do ministro, que, quando tomou posse, abordou temas como descarbonização, economia verde e eletromobilidade, além de afirmar que o Brasil tem tudo para ser o protagonista neste tipo de tecnologia.

“A ABVE já tinha se reunido com o Alckmin na época da campanha, fizemos uma apresentação dos desafios do setor e saímos bastante satisfeitos. Ele conhece muito do assunto. Em relação ao que vi depois, na posse, me deixou impressionado. Principalmente pelo domínio que ele tem do tema”, afirmou Maluf.

“O Brasil pode ser, e será, o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global e, mantendo investimentos em inovação e pesquisas em modernas tecnologias, poderá integrar as cadeias globais de valor”, disse Alckmin quando assumiu o MDIC.

Outro ponto destacado por Maluf foi a questão da reindustrialização do País. “O fato de ele recriar o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, que vai estar ligado à Presidência (da República) é muito importante, porque é um fórum de discussão para o setor”, afirmou Maluf, ressaltando ainda a implantação da Secretaria de Economia Verde, de Descarbonização e Bioindústria.

“A sustentabilidade é o ponto de partida de toda a política industrial. A sociobiodiversidade será o ponto de partida da nova política industrial”, afirmou Alckmin.

Entre janeiro e dezembro de 2022, foram emplacados 49.245 veículos leves eletrificados, o que representa 41% a mais do que os 34.990 de 2021.

Até o ano passado, apenas uma empresa fabricava veículos eletrificados no País (a Toyota, em Sorocaba e Indaiatuba). Para este ano, a Great Wall Motors e a Caoa Chery já anunciaram que fabricarão veículos elétricos híbridos no Brasil.

No fim de 2022, o então governador da Bahia, Rui Costa (agora, ministro da Casa Civil) anunciou a instalação de uma nova unidade industrial da chinesa BYD no Brasil, no local onde antes funcionava a Ford, em Camaçari. Outras montadoras também finalizam estudos para começar a fabricar veículos eletrificados no Brasil a partir de 2024.