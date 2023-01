Paula Fernandes posta montagem na neve e reacende rumores de que pode estar no BBB23

10/01/2023 | 08:10



No último fim de semana Paula Fernandes tinha afastado de vez a possibilidade de estar no BBB23 ao postar fotos de sua viagem. No entanto, o nome da cantora voltou a ficar entre os mais cotados para estar no Camarote da edição do reality show global deste ano depois da artista fazer uma montagem com uma foto antiga para brincar com o verão brasileiro de 2022, quando o sol não tem aparecido tanto.

Paula chamou a atenção ao compartilhar uma montagem no Vale de Isère, na França. A cantora publicou uma foto de biquíni, mas o clique original foi feito em Ibiza, Espanha, em agosto de 2022 - e ela já tinha postado a imagem tempos antes nas redes sociais, dentro de um álbum do Instagram.

E aí, será que ela está mesmo na casa mais vigiada do Brasil? Lembrando que nesta terça-feira, dia 10, começa a casa de vidro!