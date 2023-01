GCM resgata bicho-preguiça em São Caetano

Da Redação



09/01/2023 | 21:19



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul resgatou, no último domingo (8), um bicho-preguiça que estava pendurado em uma árvore na Rua Tamandaré, no bairro Mauá. O resgate foi realizado pela ROMU (Rondas Municipais), após alerta do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

O bicho-preguiça foi levado ao Parque Botânico e Escola de Ecologia Jânio da Silva Quadros, no mesmo bairro, e solto pelos agentes. Para urgências ou emergências de Segurança, Saúde, trânsito, calamidades e qualquer outra, a prefeitura orienta que os moradores liguem para o 0800-7000-156.