Bárbara Evans detona Solange Gomes após ser acusada de dar o golpe da barriga

E vamos de polêmica! Bárbara Evans costuma ser um amor de pessoa nas redes sociais, mas quando o assunto é sua família ela não brinca em serviço. Depois de ver que Solange Gomes havia entrado em uma polêmica com sua mãe, Monique Evans, e até chegado a insinuar que ela poderia ter dado o golpe da barriga, a ex-Fazenda juntou as forças e foi rebater nas redes:

Cala a sua boca! Eu não sei da sua história e nem quero saber. Se a minha mãe falou, é com ela. Agora falar ou zombar que eu dei o golpe da barriga? Minha irmã, que golpe caro viu? Uma Fertilização in Vitro é um absurdo [de caro]. Fizemos tratamento para ter nosso golpe, então realmente pagamos pelo golpe. LAVA A SUA BOCA antes de falar de mim ou da minha família. Eu não tenho nada a ver com nada!

Eita! Caso você não tenha acompanhado, Solange foi até as redes dizer que a filha de Monique estava fazendo exatamente as mesmas coisas pelas quais ela teria sido acusada no passado.

Doeu, né Monique Evans? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com a sua filha. O castigo hoje vem online e de jatinho.

E pensa que parou por aí? Não não! Monique voltou a falar sobre o assunto, afirmando com certeza que Solange teria aplicado golpe.

Vi a Solange Gomes, pirando, dizendo pra mim que eu disse que ela tinha feito golpe da barriga. Fez mesmo! Todo mundo sabe! E ela vive reclamando que criou a filha sozinha, não fez mais que sua obrigação filhinha. Isso acontece com quase toda mulher, e vive se fazendo de coitada. Deu golpe do baú sim, deu golpe da barriga sim! E olha, não vamos falar do seu passado que é negro. A minha filha é bem diferente, porque foi feito fora da barriga dela. Foi programado, foram três anos de preparação para ter a filha. Fizeram juntos com muito sufoco, foi muito caro e ela ajudou a pagar. Foi programada. Não foi golpe da barriga igual o seu. Como você [Solange] tem muitas outras aí. [?] O que tinha de jogador de futebol que você pegou querendo ter filho deles, né? Se você não quiser vir aqui na minha porta, ou eu vou na sua pra gente discutir. Eu sei que você é baixaria, mas eu também sou. Tenho 66 anos mas dou de mil em você.

Para finalizar a polêmica, Solange usou o Twitter para se pronunciar após as novas acusações.

Bárbara querida, reclame com a desocupada da sua mãe que começou falando de mim. Agora aguenta. Nem sei da sua vida, nem me interessa. Mas me lembrei agora que a sua temporada na Fazenda foi embaixo do edredom com um rapaz que esqueci o nome. Ah! Vem aqui calar minha boca. Monique Evans prepare, o processo agora vem. Odeio, mas está me acusando sem provas. Nunca te fiz nada. Vai provar o que fala de mim. Tá esquecida? Quer mídia? Vai ganhar processo. Vocês são testemunhas que estava quieta e confinada e essa senhora aqui fora me acusando. Minha trajetória em A Fazenda foi muito f**a. Fiquei com os animais, foi lindo. Preferi ficar fora do edredom em respeito a minha família aqui fora. Fui lá atrás do $ e não de macho.