Luciana Gimenez sofre grave acidente durante férias com os filhos

09/01/2023 | 09:10



Luciana Gimenez sofreu um grave acidente em Aspen, nos Estados Unidos, onde está passando férias com os filhos. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a apresentadora precisou passar por uma cirurgia de emergência após sofrer fratura em quatro lugares diferentes.

Gimenez estava esquiando na hora do ocorrido. Ela descia uma pista íngreme e em alta velocidade quando caiu. A apresentadora recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente e foi levada ao hospital local. Ainda de acordo com a colunista, Luciana estava com fortes dores.

Apesar do susto, ela deve ser liberada nesta segunda-feira, dia 9. Durante esse tempo internada, ela contou com a companhia do filho mais velho, Lucas Jagger. Gimenez chegou a publicar uma foto no hospital em suas redes sociais, mas apagou logo em seguida.