Danilo marca no fim e garante vitória da Juventus sobre a Udinese pelo Italiano

07/01/2023 | 16:13



O brasileiro Danilo foi o herói do triunfo de 1 a 0 da Juventus sobre a Udinese neste sábado, pelo Campeonato Italiano. Ele fez o único gol do jogo no final do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Turim chegou a oito vitórias consecutivas, soma agora 37 pontos, e dorme na vice-liderança da competição. Já a Udinese segue com 25 pontos.

Os dois times voltam a jogar pelo Italiano no próximo final de semana. A Juventus terá pela frente o Napoli, líder do torneio, fora de casa, no domingo. No mesmo dia, a Udinese recebe o Bolonha.

Embalada pelo apoio de seus torcedores, a Juventus bem que tentou comandar as ações ofensivas no primeiro tempo, mas teve dificuldade com a boa marcação do adversário.

Apostando nos contra-ataques, a Udinese quase surpreendeu aos 18 minutos. O brasileiro Walace aproveitou um cruzamento pelo alto e cabeceou no canto direito. Bem colocado, Szczesny fez a defesa e evitou o gol dos visitantes.

A Juventus seguiu controlando a partida, mas criou poucas chances. Sumido do jogo, Di María quase fez a diferença em bela assistência aos 37 minutos. Moise Kean entrou livre na área, mas chutou em cima do goleiro e perdeu a oportunidade de mexer no placar antes do intervalo.

A etapa final mostrou uma Juventus mais ligada. Di María passou a se movimentar mais, a equipe de Turim adiantou a marcação, e iniciou a pressão já no início do segundo tempo. O resultado da mudança de postura quase surtiu efeito. Aos cinco minutos Moise Kean finalizou na pequena área e errou o alvo por pouco.

A Udinese se fechou ainda mais e o goleiro Szczesny precisou trabalhar em dois lances de perigo criados pelos mandantes. Sem conseguir abrir o marcador, a Juventus passou a ceder espaços para os contragolpes e o jogo ficou mais franco.

O gol salvador acabou saindo no final da partida. Em jogada pelo lado esquerdo do ataque, Chiesa recebeu na área e fez o cruzamento para Danilo mandar para as redes e garantir a vitória de 1 a 0 aos 40 minutos.

No outro jogo da rodada, a Fiorentina fez valer o mando de campo e derrotou o Sassuolo por 2 a 1 com direito a gol da vitória marcado nos acréscimos e com interferência do VAR para a confirmação do pênalti.

Depois de uma primeira etapa sem grandes emoções, Riccardo Saponara mostrou oportunismo na área para fazer 1 a 0 para os donos da casa aos 3 minutos do segundo tempo em um chute cruzado.

O gol de empate dos visitantes veio aos 12 minutos. Após checagem do VAR, o juiz da partida deu toque de mão na área e assinalou pênalti para o Sassuolo. Domenico Berardi foi firme para cobrança, mandou a bola no canto direito, e deixou tudo igual: 1 a 1.

Depois disso, a partida ficou dramática. Com o apoio de sua torcida, a Fiorentina se lançou ao ataque. Após seguidas chances perdidas, a Fiorentina teve, dessa vez, o VAR a seu favor. Num lance de área, a bola bateu no braço de Tressoldi. Diante da reclamação dos atletas, o juiz recorreu ao auxiliar de vídeo e marcou a penalidade. González bateu com categoria e fez 2 a 1.

Com a vitória, a Fiorentina chegou aos 23 pontos na parte intermediária da tabela. Já o Sassuolo segue estacionado nos 16 pontos e continua próximo da zona de rebaixamento.