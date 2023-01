Ribeirão Pires resgata mais de 2.400 animais em 2022

O Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem Estar Animal de Ribeirão Pires resgatou 2.467 animais em 2022.

O programa promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade já acumula mais de 3.500 ações desde a criação em junho de 2021.

Os casos mais recorrentes de salvamentos são de pássaros (715), saruês (708) e animais domésticos (522). As atividades municipais apuram casos como notificações de maus-tratos e acidentes.

“Essa marca reforça a importância do nosso departamento, não só para Ribeirão como para toda a região. O trabalho que realizamos é pioneiro. Temos prestado apoio a outras cidades, tanto com o acolhimento de animais como para o treinamento de equipes”, afirma a secretária da pasta, Andreza Araújo.

“A demanda que o município tem em relação aos resgates precisou modificar essa iniciativa. Assim, temos o modelo de hoje nesse formato que fiscaliza, resgata, reabilita e destina”, explica Marcus Leap, dirigente de bem estar animal da cidade. A equipe também realiza apoio a campanhas de castração e palestras em escolas.

O objetivo central é diminuir a mortalidade principalmente da fauna local. Para Leap, muitos moradores não sabiam como lidar ao encontrar um animal silvestre. Por isso, a necessidade do departamento. “Precisa de um trabalho veterinário específico porque não são animais comuns. As palestras que damos para crianças ajudam nesse planejamento porque elas orientam os pais e ajudam a convencê-los sobre a importância de cuidar da fauna nativa.” Dezembro de 2022 acumulou 326 resgates, sendo o mês com maior número de operações desde o início do departamento. O segundo período com números expressivos foi setembro do ano passado, com 321 salvamentos.

De acordo com o dirigente, a maior demanda é de animais silvestres vítimas de animais domésticos, como pássaros atacados por gatos e gambás por cachorros. “Depois que os acolhemos, deixamos próximo a região onde foram capturados, porque ali existem condições favoráveis de abrigo e alimentação.” Aqueles que não podem ser encaminhados para os habitats são encaminhados para locais apropriados, como parques ou reservas ambientais. Para solicitar o resgate da equipe da prefeitura, é necessário ligar para (11) 4824-4197 ou (11) 97211-1112 (atende via WhatsApp).