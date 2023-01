Com sinais de enforcamento, mulher é encontrada morta na Estrada do Montanhão

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



04/01/2023 | 16:16



A PM (Polícia Militar) encontrou na manhã desta quarta-feira (4) o corpo de uma mulher com sinais de enforcamento enrolada em plásticos e panos, na Estrada do Montanhão, no bairro Parque do Pedroso, em Santo André.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), a vítima foi encontrada por policiais que estavam em patrulhamento pela região quando foram acionados para o atendimento da ocorrência. De acordo com informações de testemunhas, um corpo havia sido visto na Estrada do Montanhão.