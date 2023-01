Pelé. Na praia com um andreense. Na tela, com Sylvester Stallone. Na coleção de selos de um são-caetanense...

Ademir Medici

“Pelé foi, como o definiu Fernando Henrique Cardoso, de quem foi ministro, "brasileiro que deu certo".

Professor José de Souza Martins.

As mensagens focalizando Pelé têm chegado de todas as partes. Separamos as ilustrações, que começam a ser publicadas hoje. Riquíssimo é o acervo de Luiz Domingos Romano, do Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol), colecionador de São Caetano.

Arquiteto Euclydes Rocco Junior envia um raríssimo flagrante do Rei ao lado de um menino de Santo André na praia de Santos.

Marcos Teixeira da Silva, nosso novo colaborador de São Bernardo, descobre Pelé entre astros internacionais no intervalo da gravação de um filme.

E até o sempre reservado professor Martins tem uma palavra de carinho para Pelé, o eterno.

Em 1959, os andreenses Teresa Drago e o irmão, Dagoberto Drago, passeavam pela Praia do Gonzaga, em Santos, quando viram se aproximar Pelé com alguns amigos. Imediatamente ocorreu a ela pedir a ele que tirasse uma foto ao lado do Dagoberto, seu incondicional fã.

Euclydes Rocco Junior

Crédito da foto 1 – Acervo familiar

SANTOS. Já elevado à condição de Rei do Futebol, Pelé posa ao lado do jovem Dagoberto Drago, então com dez anos: era 1959...

Crédito da foto 2 – Pesquisa: Marcos Teixeira da Silva

NO CINEMA. Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé e o diretor John Huston na gravação de Fuga para a Vitória em 1982

Crédito da foto 3 – Acervo: Luiz Romano

NA FILATELIA. Correios perpetua Pelé em selo sobre o milésimo gol do craque em 1969

Antigamente...

Na véspera do Dia de Reis, as crianças deixavam um sapato na janela para receber, no dia seguinte, quase sempre, uma ou duas moedas envoltas em chocolate. Ganhavam também saquinhos de chocolate. Às vezes comprava-se uma lata de chocolates Dizioli. Quem tinha mais poder aquisitivo oferecia uma boneca à filha e um carrinho ao filho.

a) Euclides Menato, de Ribeirão Pires (em memória).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 5 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8275

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) abre guerra contra supermercados.

Presidente quer explicações para aumentos de preços.

GRANDE ABC – Escolas estaduais se transformaram em caos ontem, no primeiro dia de matriculas para 1993.

A procura por uma vaga nas escolas centrais da região foi marcada por longas filas e muita confusão, por causa de poucos lugares disponíveis.

ESPECIAL – José Lopes Gondin, de Santo André, é um caçador de discos raros. Desde 1978 ele percorre as lojas de todo o País e já esteve até em Lima, no Peru, para procurar um disco para um cliente.

Hoje (1993), Gondin atende encomendas feitas pela caixa postal até de japoneses.

Seu acervo pessoa reunia 4.500 discos de todos os estilos.

Reportagem: Carlos Serra, com fotos de Sérgio Santorio.

POLÍTICA – Leonel Damo, vice-prefeito de Mauá (PSDB), toma posse hoje (5-1-1993) na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele assumia a cadeira de deputado no lugar de Carlos Ortiz, eleito prefeito de Taubaté.

Em 5 de janeiro de...

1903 – Antônio Martins Diniz nomeado agente do jornal “O Estado de S. Paulo” no Alto da Serra, hoje Paranapiacaba.

1968 - O Centro de Debates de Assuntos Fiscais realiza na Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André, conferência sobre as modificações havidas na legislação fiscal do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).