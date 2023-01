São Caetano tem mais de 700 vagas de emprego abertas; veja as áreas

Da Redação



03/01/2023 | 15:22



Quem busca emprego em São Caetano tem uma boa chance de começar a trabalhar. Nesta primeira semana do ano, a cidade tem 704 vagas de emprego abertas, de acordo com a prefeitura.

As oportunidades são em setores operacionais, administrativos, de recursos humanos, comercial, de marketing e de Saúde, para diferentes graus de instrução, com ou sem experiência. Os empregos são para profissões como costureira, padeiro, vendedor, manobrista, frentista, balconista, ajudante e auxiliar, entre outras.

As vagas estão disponíveis no Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), plataforma de recrutamento gratuita tanto para os profissionais em busca de trabalho quanto para as empresas que disponibilizam as oportunidades.