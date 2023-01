Bad Bunny se defende de polêmicas após jogar celular de fã na água: Falta de respeito

03/01/2023 | 11:10



O cantor Bad Bunny se envolveu em uma baita polêmica bem no começo do ano após arremessar longe o celular de uma fã. Acontece que o artista estava andando pelas ruas da República Dominicana quando foi abordado por uma legião de admiradores.

Vale lembrar que o rapper foi nomeado o artista mais ouvido no Spotify durante o ano de 2022, por isso não é de se estranhar que as pessoas fiquem eufóricas ao vê-lo, mas Bad Bunny considera que algumas extrapolam os limites e tomou uma atitude drástica ao ver seu espaço pessoal sendo invadido.

Enquanto caminhava pelo país caribenho, uma fã estendeu o telefone para tirar fotos e gravar um vídeo ao lado do cantor, mas no calor do momento, ele arrancou o aparelho das mãos da mulher e o arremessou longe.

O caso repercutiu nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas. Por isso o cantor decidiu ir às redes sociais para se defender e explicar o seu ponto da história.

A pessoa que vem até mim para dizer olá, para me dizer algo ou apenas para me conhecer, sempre receberá minha atenção e respeito. Aqueles que vierem colocar um telefone na minha cara, vou considerar pelo que é, uma falta de respeito, e vou tratar como tal, publicou Bad Bunny.