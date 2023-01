Mac Allister é recebido com salva de palmas pelo Brighton após conquista da Copa

02/01/2023 | 19:42



A folga de Mac Allister após a conquista da Copa do Mundo com a Argentina terminou em grande estilo. Nesta segunda-feira, o argentino se apresentou ao Brighton, da Inglaterra, e foi recebido com grande festa pelos companheiros e funcionários do clube.

Mac Allister se tornou o primeiro jogador da história do clube inglês a conquistar a Copa do Mundo. Em sua recepção, o Brighton não economizou. Ao chegar no centro de treinamento do clube, o argentino foi recebido por uma salva de palmas de funcionários e companheiros de equipe.

Além disso, Mac Allister, que chegou com sua medalha de ouro no peito, teve direito a chuva de papel picado nas cores da Argentina e uma réplica da taça da Copa do Mundo para que o jogador pudesse levantar na frente de todos.

Mac Allister se apresentou ao Brighton nesta segunda-feira após alguns dias de folga depois de ter se consagrado campeão mundial por seu país. O jogador deve ficar à disposição do Brighton para a partida contra o Middlesbrough, sábado, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.