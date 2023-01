Apontamentos sobre os Dotta. Raízes em São Caetano. A presença do curandeiro Vicente. IMES, USCS e uma casa...

Ademir Medici

Migração e imigração

Pesquisa e texto: Renato Alencar Dotta

Laércio Dotta, meu pai, nasceu em 17 de março de 1946 na residência dos pais dele, em São Caetano, então Distrito de Santo André.

Seus pais foram o Sr. Paschoal Dotta (nascido em 1920, também em São Caetano, falecido em 2011) e a dona Yolanda Dotta (nascida Yolanda Speratti, em Santa Adélia, interior do Estado, em 1926, falecida em 2005).

Meu pai foi o segundo de oito filhos (quatro rapazes e quatro moças), que chegaram à idade adulta. Dois irmãos já são falecidos.

Eu, Renato, nasci em 1974, também em São Caetano. Sou descendente do curandeiro Vicente, que você já disse ser padroeiro espiritual da página “Memória”.

Vicente Rodrigues Vieira foi pai de Guilhermina Rodrigues Vieira (falecida em 1976), que se casou com Antonio Dotta (nascido na Itália em 1893, e falecido em 1988). Antonio e Guilhermina são pais do meu avô Paschoal.

Nasci no Hospital São Caetano, que atualmente está se estruturando para ser hospital-escola para o curso de medicina da USCS. E o único local que morei em São Caetano foi na Rua Maceió, 315, no bairro Barcelona, numa casa de aluguel que não existe mais: o terreno dessa casa foi adquirido pela USCS (então IMES) em fins dos anos 80, creio.

Os proprietários dessa casa chamavam-se Zilda e João Marão. Meus pais moraram nessa casa entre 1973 e 1978, quando então nos mudamos para S. Paulo.

A FOTO – Retrato de Vicente Rodrigues Vieira guardado por Cecília Rodrigues Vieira e doado ao Museu de São Caetano por Luiz Antonio M. Poveda.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Luciano Vicioni

NOSSO PROTETOR. Vicente Rodrigues Vieira, o Curandeiro Vicente (1873-1925): verdadeiro relações públicas de São Caetano na primeira metade do século XX

Era 1973.

E meio século se passou...

Emerson Fittipaldi, campeão mundial, era eleito o Piloto do Ano de 1972 pela Associação dos Cronistas Automobilísticos da Grã-Bretanha.

Adrianus Johannes Maria Van Winkel, diretor da Labortex, fabrica estabelecida na Avenida Industrial, em Santo André, holandês, falecia aos 51 anos.

Prefeito Aldino Pinotti anunciava uma “viagem maravilhosa pela Transamazônica”: iria inaugurar o teleférico na Cidade da Criança, interligando a cidade propriamente dita à réplica da região amazônica, em pleno Jardim do Mar, em São Bernardo.

Um clássico de futebol em São Caetano: São Cristóvão 3, Tamoio 0, no Estádio Natale Cavalheiro. E o São Cristóvão torna-se campeão amador da cidade, referente ao certame de 1972. A decisão foi por saldo de gols, já que um terceiro time, Vila Bela, terminou o campeonato com o mesmo número de pontos perdidos.

Detalhe: o Vila Bela disputava os campeonatos de São Caetano, mesmo localizado “do outro lado do Tamanduateí”, já em São Paulo, Capital.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 3 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8274

MANCHETE – Indústria automotiva inicia acordo.

O primeiro acordo setorial para a retomada do crescimento deverá ser fechado com a indústria automobilística até o final de janeiro (de 1993).

SANTO ANDRÉ – Primeiro de Maio FC abre o calendário oficial da temporada 1993 com o projeto “Super Férias”. Na presidência do clube, Lino Antonio Vezzá.

SÃO BERNARDO – Fórum está tomado por ratos, atraídos pelo grande número de papeis. Funcionários temem problemas com a saúde.

VISITA À FIRESTONE

A foto de 1952 da Memória de quinta-feira na porta da Firestone, uma descoberta de professor Martins, me leva a ajudar em pelo menos três identificações de pessoas com as quais convivi nessa indústria

No primeiro plano, o primeiro à direita era o primeiro homem da empresa, diretor-gerente, de nome Harry J. Jackenen

O segundo à direita (de gravata borboleta) era George J. Penfield, diretor industrial.

O primeiro à esquerda era Walter J. Le Var, diretor- secretário, que era uma espécie de relações públicas. Penso que esse foi o único que permaneceu no Brasil, pois veio a se casar com uma pintora que morou em Santo André, Ester Mazzini Le Var.

José Armando Pereira da Silva, São Paulo

Em 3 de janeiro de...

1903 – Da agência de notícias Havas – Roma, 2. O rei Victor Manoel, ontem (2-1-1903), falou sobre a instalação da radiotelegrafia ítalo-argentino, cuja despesa está calculada em 2 milhões de liras.

Sua majestade disse conhecer perfeitamente o inventor Marconi e acrescenta que os resultados esperados excederão as suas previsões.

Governo indeferia o requerimento de Carlos Ghizzi pedindo o lote nº 77 de Núcleo de São Bernardo.

Delegado Arthur Rudge Ramos efetuava a prisão de elementos taxados de anarquistas, refugiados em São Paulo depois de terem sido expulsos de Buenos Aires.

Nota – Rudge Ramos, hoje nome do antigo bairro dos Meninos, em São Bernardo. O velho delegado teve chácara no bairro, posteriormente a “Chácara do Lauro”, em referência ao prefeito Lauro Gomes de Almeida, genro de Rudge Ramos, casado com Dona Nenê.

1968 - Prefeitura de São Bernardo conclui a construção do prédio do Almoxarifado Central, entre as Avenidas Kennedy e Senador Vergueiro.