Gangsta Boo, pioneira do rap feminino, é encontrada morta aos 43 anos de idade

02/01/2023 | 12:11



Notícia triste para os fãs de Gangsta Boo. De acordo com o TMZ, a cantora foi encontrada morta aos 47 anos de idade em casa, no Tennessee, Estados Unidos. Conhecida por ser a pioneira no gênero musical, a causa da morte de Lola Mitchell, nome de batismo da artista, ainda não foi divulgado.

Gangsta Boo começou a carreira aos 14 anos de idade e fez parte do grupo de hip hop Three 6 Mafia, formado por DJ Paul, Lord Infamous e Juicy J em 1991. No início dos anos 2000, ela deixou o projeto por conta de indiferenças criativas e financeiras. A partir daí, ela lançou carreira solo e colaborou com OutKast, Gucci Mane, E-40 e TI.

A morte foi inesperada para os seguidores já que, na véspera de Ano Novo, ela publicou que estava festejando as conquistas em um show.

Algumas das coisas que fiz em 2022! Tão divertido e produtivo, saí muito da minha caixinha! Feliz 2023 a todos!, disse.